Ruta 14: entrerriano fue atropellado en Corrientes por un camionero que se dio a la fuga

El hombre se encontraba trabajando como operario en tareas de reparación de baches sobre la calzada asfáltica cuando, por causas que se investigan, fue embestido.

Un entrerriano fue atropellado en la Ruta 14, en Corrientes, por un camionero que se dio a la fuga. El hecho ocurrió este martes por la mañana a la altura del kilómetro 398, en jurisdicción de Colonia Libertad.

La víctima, oriunda de Gualeguay, realizaba tareas de reparación sobre la calzada cuando fue embestida por un transporte de gran porte. Sufrió lesiones de carácter grave, presentando fracturas en ambas extremidades inferiores. El conductor, de origen brasileño, fue demorado kilómetros más adelante por Gendarmería Nacional.

El episodio fue alrededor de las 10:15. El hombre se encontraba trabajando como operario en tareas de reparación de baches sobre la calzada asfáltica cuando, por causas que se investigan, fue embestido.

En el lugar trabajaron peritos especializados realizando las tareas correspondientes para determinar las circunstancias del siniestro.

La Fiscalía de Monte Caseros tomó inmediata intervención en el caso y dispuso las diligencias judiciales pertinentes para avanzar en el esclarecimiento del hecho, según informó Monte Caseros Online.

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