“En INTA estamos viviendo momentos de gran incertidumbre”

El clima de preocupación se instaló entre los trabajadores de la Estación Experimental del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en Concordia. El motivo central es el nuevo programa de retiros voluntarios impulsado por el Poder Ejecutivo nacional, una medida que, según alertan desde el sector gremial, podría resentir severamente las tareas de investigación, extensión y el asesoramiento directo a los productores de la costa del río Uruguay.

En declaraciones periodísticas, la secretaria general del gremio APINTA, Lourdes Vianna, ratificó el panorama complejo que atraviesa la institución. “Estamos viviendo momentos de gran incertidumbre”, confirmó la dirigente, al tiempo que detalló el objetivo de la administración central: “el gobierno nacional hace aproximadamente unos 20 días aprobó un programa de retiros voluntarios que busca reducir la planta de empleados a nivel nacional un 20%, aproximadamente unos 950 agentes”.

Este proceso de ajuste no es el primero en el año, ya que, tal como precisó Vianna, “este es el segundo plan de retiros voluntarios que lanza el gobierno”. Con respecto al impacto local, la referente gremial aclaró que “todavía a nivel INTA Concordia no hay información oficial sobre el personal que se vaya a adherir al retiro”. El plazo formal para quienes decidan sumarse a la propuesta estatal permanecerá abierto “hasta el 15 de junio”.

La mayor inquietud radica en las consecuencias operativas que dejará la partida de personal idóneo en las economías regionales. Desde la conducción sindical advierten sobre las dificultades para cubrir las vacantes que se generen.

“Lo preocupante es que al perder gente calificada no va a haber una reposición de esos cargos”, remarcó Vianna, enfatizando el riesgo que esto representa para el entramado productivo local: “si llegan a perder esos valores técnicos, no va a haber forma de hacer asistencia técnica a los pequeños y medianos productores”.

Actualmente, la Estación Experimental del INTA Concordia cuenta con una dotación de 98 personas entre becarios y personal de planta. La situación de los profesionales en etapa de formación académica también forma parte de los reclamos del sector. Al respecto, la secretaria general de APINTA puntualizó: “Los becarios ingresan por una beca para hacer una especialización tanto en maestrías o doctorados, que es pagado por el Estado, y después el Estado lo deja, o sea, lo desvincula de la institución”.

Además del achique de la planta de personal, la realidad presupuestaria condiciona el día a día del organismo tecnológico en la provincia. De acuerdo con los datos brindados por el sindicato, los fondos actuales resultan insuficientes para sostener las líneas de investigación habituales en la región.

“Lo que hay es para servicios generales, luz e internet”, explicó Vianna, reconociendo que de momento “no tenemos hoy presupuesto asignado para esas actividades”. Ante este escenario hidrológico y productivo complejo, resumió la cotidianidad institucional con crudeza: “por el momento es subsistir”.

A pesar de las restricciones, desde la seccional gremial aclararon que las tareas no se han paralizado y que “los nuevos proyectos y todo lo programático se siguen trabajando”. No obstante, el desgaste se hace sentir en el plantel de investigadores y técnicos entrerrianos.

“Algunas personas no es que se van porque no les gusta trabajar en INTA, sino que por ahí están cansadas de la situación”, analizó Vianna, quien apuntó directamente contra la política oficial al sostener que “la ciencia y la técnica está siendo atacada por este gobierno” y reiterar que “la situación es de total incertidumbre”.

Finalmente, el gremio recordó que, por estas horas, la decisión de abandonar el organismo queda en manos de cada trabajador, ya que “hoy el retiro es voluntario” y “es algo que elige la gente”. Desde APINTA confirmaron que se mantienen en estado de alerta absoluta a la espera del cierre de las inscripciones a mediados de junio, fecha en la que se reestructurará el organismo y se sabrá con cuántos profesionales contará el INTA local para asistir a las producciones de la región.

El Entre Ríos