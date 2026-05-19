Parto respetado: El Hospital Urquiza trabaja en un proyecto para cambiar la atención

La Semana Mundial del Parto Respetado se conmemora cada mes de mayo para promover un modelo de atención centrado en la persona gestante. Busca garantizar el respeto por sus tiempos fisiológicos, su autonomía y evitar intervenciones innecesarias. Desde las instituciones de salud se trabaja en la concientización y aplicación de mejoras integrales .

En este marco la licenciada en Obstetricia Carina Leiva impulsa una propuesta para transformar la atención perinatal en el Hospital Urquiza mediante la implementación de las denominadas Unidades de Trabajo de Parto, Parto y Recuperación (UTPR).

Esta iniciativa apunta a reemplazar el esquema tradicional de atención obstétrica por un sistema en el que la embarazada permanezca durante todo el proceso —trabajo de parto, parto y recuperación— en un mismo espacio privado, acompañada por la persona que elija y sin traslados innecesarios. “Es un cambio de mentalidad. El profesional se debe acercar a la mujer y no la mujer deambular en su momento más vulnerable”, expresó Leiva al explicar el espíritu del proyecto.

Actualmente, la atención se encuentra fragmentada y muchas pacientes deben atravesar distintos sectores del hospital durante el trabajo de parto, además de compartir habitaciones con pacientes con otras patologías. “El parto respetado no es solamente una consigna; implica garantizar derechos concretos, acompañamiento y dignidad en uno de los momentos más importantes de la vida”, remarcó la obstetra.

Dentro de las modificaciones se prevé la readecuación del Polivalente B para uso exclusivo de embarazadas. Este lugar es el adecuado, dado que se encuentra próximo a Neonatología y al Quirófano, en caso de necesitar una intervención. Además será necesario la incorporación de equipamiento moderno, como camas eléctricas transformables y nuevas servocunas, reemplazando equipamiento con más de dos décadas de antigüedad.

Sin embargo, Leiva considera que el desafío no será únicamente económico o edilicio, sino cultural. “Hay que romper con más de 30 años de inercia en el modelo tradicional. El cambio requiere capacitación, nuevos protocolos y una mirada mucho más humanizada de la atención”, afirmó.

Talleres para Embarazadas

Los servicios de Obstetricia, Lactancia y Pediatría, realizan un Curso- taller para embarazadas y sus acompañantes. Los interesados pueden sumarse en cualquier momento sin importar la edad gestacional, son abiertos a toda la comunidad y se dictan cada viernes a las 11 de la mañana en el Ateneo del Hospital Urquiza.

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