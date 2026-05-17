Detuvieron a motociclista tras choque que dejó gravemente herida a una mujer

La acompañante sufrió lesiones de gravedad y debió ser intervenida quirúrgicamente en el hospital Masvernat. Ocurrió en Concordia.
Un hombre de 32 años fue aprehendido este domingo por la mañana tras protagonizar un accidente de tránsito en Concordia, en el que una mujer resultó gravemente herida luego de caer de una motocicleta.
El hecho ocurrió alrededor de las 6.15 en la intersección de calles Bolivia y 3 de Febrero, donde intervino personal policial de comisaría tercera.
Según se informó, una motocicleta Keller Cronos 110 cc circulaba a alta velocidad por calle Bolivia en sentido sur-norte cuando, al cruzar 3 de Febrero, el conductor perdió el control del rodado y chocó contra un automóvil Toyota Corolla que se encontraba estacionado.
La acompañante sufrió graves lesiones
Producto del impacto, tanto el conductor como la acompañante, una mujer de 38 años, cayeron sobre la cinta asfáltica.
Ambos fueron trasladados al Hospital Masvernat, donde se constató que la mujer presentaba traumatismo de tórax, contusión pulmonar y fracturas, por lo que debió ser sometida a una intervención quirúrgica.
En tanto, el conductor sufrió traumatismos leves, según indicaron las autoridades médicas.
Negó haber participado del choque
Durante las actuaciones policiales, se constató además que la motocicleta no se encontraba empadronada ante la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor (DNRPA).
Fuentes policiales señalaron que el conductor negó tener vínculo con la mujer lesionada e incluso intentó desvincularse del siniestro vial, aunque posteriormente las cámaras de seguridad permitieron confirmar su participación en el hecho.
Ante esta situación, el fiscal de turno, Martín Núñez, ordenó la aprehensión del motociclista, la extracción de sangre y el secuestro del rodado involucrado en el accidente. Elonce