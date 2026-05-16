Conductor basavilbasense debió ser rescatado tras quedar atrapado al protagonizar un vuelco en Ruta 12

Este sábado 16 de mayo, alrededor de las 2.40, personal de la Comisaría de Aranguren, fue alertado sobre un accidente de tránsito que había ocurrido en la Ruta Nacional Nº 12 a unos 1.000 metros del acceso a la localidad mencionada.

En el lugar, se encontró un auto Chevrolet Corsa II, que estaba tumbado sobre su costado derecho y su conductor de 52 años y oriundo de Basavilbaso, que se dirigía desde Hernández hacia Gral. Ramírez, se hallaba atrapado en el interior del habitáculo.

Un equipo de Bomberos Voluntarios rescató al accidentado y luego fue derivado al “Hospital San Martín” de Paraná, donde se confirmó que presentaba politraumatismo y otorralgia (sangrado por el oído), sin lesiones óseas, ni de gravedad. No obstante, el hombre se retiró por decisión propia, sin recibir el alta médica.

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