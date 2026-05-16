Concepción del Uruguay: Detenidos tras ser interceptados portando arma de fuego

En horas de la madrugada de este sábado, un operativo policial derivó en la detención de dos hombres y el secuestro de un arma de fuego, un carro y un equino, luego de que protagonizaran un hecho de amenazas en la zona del parque “Las Manos”.

Según se confirmó a Génesis24, el hecho se originó alrededor de las 01:30 horas, cuando la Sala de Comando Radioeléctrico alertó sobre la presencia de dos individuos a bordo de un carro de tracción a sangre. Según las denuncias recibidas, estos sujetos habían exhibido un arma de fuego y proferido amenazas a un grupo de personas que se encontraban en el sector del Parque de las Manos.

Atento a ello, un móvil policial al transitar por la Avenida Costanera Fraternidad, a la altura del Yacht Club, lograron interceptar y detener la marcha del carruaje.

En el lugar se procedió a la demora preventiva de los ocupantes, dos hombres de 24 y 29 años de edad, ambos domiciliados en el Barrio Los Palos. Al realizarles el palpado de seguridad por encima de sus prendas, los uniformados descubrieron que el joven de 24 años ocultaba debajo de su pantalón un arma de fuego tipo revólver, marca Pasper, calibre .22 corto, el cual tenía su tambor de seis alvéolos completo con cartuchos sin percutir.

Informada de los pormenores, la Fiscal Auxiliar en turno, Dra. Lucía Bourlot, ordenó la aprehensión formal de ambos masculinos y el secuestro tanto del arma como del carro y el equino.

En el sitio del procedimiento trabajó el personal de la División Policía Científica realizando las pericias de rigor. Posteriormente, el animal y el carro fueron trasladados al predio de la Sección Motorizada para su resguardo, quedando a la espera de la intervención del personal de Zoonosis.

Por su parte, los dos detenidos fueron trasladados a la Alcaidía de la Comisaría Primera a disposición de la magistratura interviniente.

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