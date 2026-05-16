Colón: Detuvieron a dos sujetos por intento de homicidio con arma de fuego

Según se confirmó a Génesis24, en la tarde de ayer viernes personal policial dependiente de Jefatura Departamental Colón fue comisionado a inmediaciones de Calles Paysandú y 1º Junta, por aviso de una persona herida de arma de fuego, donde al llegar se constató la presencia de un masculino de 41 años, con una lesión en zona abdominal, quien fue asistido por personal sanitario y trasladado al Hospital San Benjamín, nosocomio donde posteriormente se comunicó que el asistido, al presentar una herida con criterio quirúrgico, tras ser intervenido se habría constatado una lesión en región umbilical izquierda, siendo de carácter grave, quedando internado en Sala Mixta para su cuidado y curaciones.

En virtud a dicho suceso, y tras las tareas investigativas realizadas en el lugar de los hechos por parte del personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, División Policía Científica y demás áreas competentes, sumado a las entrevistas recolectadas a los vecinos de la zona, se obtuvo información de sumo interés, la cual se puso en conocimiento a la Agente Fiscal en turno Dra. Di Pretoro Micaela, quien ordenó el trasladó de dos masculinos mayores de edad (43 y 30 años), ambos de nacionalidad uruguaya, quienes tras ser sometidos a las pericias pertinentes, quedaron alojado en Sede Policial en calidad de Aprehendidos Preventivamente a disposición de la Justicia.

Se prosiguen con las tareas y averiguaciones correspondientes, a fin de lograr el total esclarecimiento del hecho, como asimismo poner a eventuales autores y/o cómplices a disposición de la Magistratura interviniente.

RECUPERO DE MOTOCICLETA SUSTRAÍDA EN COLÓN

En horas de la madrugada, personal policial de Comisaría La Picada, dependiente de Jefatura Departamental Colon, en el marco de un operativo de control vehicular realizado sobre ex Ruta 26 y Ruta Nacional N° 14, en forma conjunta con numerarios de la Brigada de Abigeato local, lograron recuperar una Motocicleta que había sido reportada como sustraída en la ciudad de Colón.

El procedimiento se originó a raíz de una denuncia radicada por un vecino de 40 años, quien informó la sustracción de su Motovehículo marca Keller 110 cc, el cual había dejado estacionado con medidas de seguridad en inmediaciones de Calle 25 de Mayo al 450 de dicha localidad.

Durante el operativo, al intentar identificar a dos Motocicletas, una de ellas emprendió la fuga, dejando abandonado el otro rodado. Tras la verificación correspondiente, se constató que se trataba de la Moto interesada, ante lo cual se procedió a su formal secuestro.

Informada la Unidad Fiscal en turno, se dispuso la entrega del rodado al damnificado y la continuidad de las actuaciones pertinentes.

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