Tragedia: un hombre murió mientras dormía durante un incendio

Un incendio registrado durante la madrugada de este sábado en una vivienda de Concordia terminó con la muerte de un hombre de 35 años, que fue encontrado sin vida dentro de una de las habitaciones de la casa.

El hecho ocurrió alrededor de las 0.45 en un domicilio ubicado en la intersección de calles Gualeguay y Saavedra, en barrio Martín Fierro. Tras un llamado de emergencia, efectivos policiales y dotaciones de Bomberos acudieron al lugar para controlar el foco ígneo.

Cuando llegaron, vecinos y personal de Bomberos Voluntarios ya habían logrado sofocar gran parte de las llamas. Sin embargo, al ingresar a la vivienda encontraron el cuerpo sin vida de Jonathan Quintana, quien se encontraba en una de las habitaciones alcanzadas por el fuego.

En la casa también vivían el hermano de la víctima y su pareja, quienes lograron salir y no sufrieron heridas.

Según las primeras pericias realizadas por personal de Bomberos Zapadores y Policía Científica, el incendio se habría iniciado en una cama y luego se expandió hacia otro sector del dormitorio donde descansaba Quintana. En el lugar también fueron halladas colillas de cigarrillos.

El médico policial que intervino constató quemaduras en la parte superior del cuerpo y signos compatibles con inhalación de monóxido de carbono, aunque la causa definitiva del fallecimiento será determinada mediante la autopsia ordenada por la Fiscalía. Ahora