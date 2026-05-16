Concepción del Uruguay: Colisión entre auto y moto culminó con uno de los vehículos retenido

Minutos después de las 16:00 horas, personal de la Comisaría Primera intervino en un siniestro vial en la intersección de Boulevard 12 de Octubre y República del Líbano.

Según se confirmó a Génesis24, el hecho fue protagonizado por un automóvil Volkswagen Gol, conducido por un joven de 22 años, y una motocicleta Honda Wave 110 S, guiada por una joven de 23 años. En el lugar trabajó el servicio de emergencias Alerta, constatando que no existían personas lesionadas.

Al momento del control integral, se constató que el conductor del automóvil carecía de la documentación obligatoria del rodado.

Por dicho motivo, se dio intervención a personal de Tránsito Municipal, quienes procedieron a la retención preventiva del vehículo.

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