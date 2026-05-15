Concepción del Uruguay: Falleció Liliana Mercedes Cardoso Vda. de Maslein (Q.E.P.D.)

Falleció en C. del Uruguay el 15 de Mayo del 2026. Su hijo: Fernando Maslein. Sus hijas políticas: Andrea Contard y Nadia Dabadía Vda. De Maslein. Sus nietos: Demián, Antonia, Santiago, Octavio y Anna. Sus hermanos: Amalia y Eduardo. Su consuegra: Alicia Dening. Sus sobrinos. Elevan una oración por su eterno descanso. Sus restos recibirán su cremación el 16 de mayo del 2026 a las 10,00 hs en el Crematorio Scolamieri. No se realiza servicio de Velatorio. Casa de Duelo: 21 del Oeste 516, servicio Cochería Scolamieri s.r.l Rocamora 518

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