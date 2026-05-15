Balearon a un hombre en Colón: está internado tras el ataque

Otro violento hecho sacude Colón: balearon a un hombre en la ciudad cabecera, quien fue internado con una herida abdominal mientras la Fiscalía investiga las causas.
Un nuevo episodio de violencia conmociona a la población de Colón, donde balearon a un hombre en la ciudad cabecera en un incidente aún confuso. La víctima, cuya identidad no ha sido revelada, recibió un disparo en la zona abdominal y fue trasladada de urgencia al hospital San Benjamín, donde permanece internada bajo estricta vigilancia médica.
El hecho ocurrió en circunstancias que todavía se investigan, y según los primeros informes policiales, no se descarta que la agresión esté vinculada con disputas relacionadas con drogas. La Policía local, junto con personal de Investigaciones y Criminalística, trabaja intensamente en el lugar para recolectar evidencia y esclarecer lo sucedido.
Operativo policial y medidas de seguridad
Tras el ataque, efectivos de la Comisaría de Colón realizaron un operativo en las inmediaciones del hecho para garantizar la seguridad de los vecinos y recabar información que permita identificar a los responsables. Testigos ocasionales declararon que escucharon varios disparos y observaron movimientos sospechosos, aunque la confusión del momento dificulta reconstruir el incidente, señaló 03442.
Mientras tanto, el hospital San Benjamín informó que la víctima se encuentra estable, pero continúa en observación debido a la gravedad de la herida abdominal. Los médicos aseguran que su pronóstico dependerá de la evolución de las próximas horas.
APREHENDIDO TRAS INTENTO DE HURTO EN COMERCIO
En horas de la tarde, personal policial de Sección Comando Radioeléctrico dependiente de Jefatura Departamental Colón, intervino en un Supermercado ubicado sobre Calle San Martín de esta ciudad, tras ser alertados sobre la demora de un masculino de 32 años, quien habría intentado sustraer una bebida alcohólica del comercio sin abonarla.
Al arribar al lugar, se constató que el sujeto sindicado tenía en su poder una botella de whisky marca Ballantine’s, elemento que fue recuperado y restituido al damnificado.
Informada la Unidad Fiscal de turno, se dispuso la aprehensión del masculino por el Supuesto Delito de Hurto en Grado de Tentativa en Flagrancia, quedando alojado en Sede Policial a disposición de la Justicia.
TRES PERSONAS APREHENDIDAS TRAS OPERATIVO POLICIAL
En la noche de la víspera, personal policial dependiente de Jefatura Departamental Colón, tras ser alertado telefónicamente sobre la presunta sustracción de elementos desde una Herrería ubicada en inmediaciones de Calles Mitre y Hernández, donde habrían intervenido dos masculinos y una femenina, dispone de inmediato un operativo de búsqueda y recorridas preventivas en distintos sectores de la jurisdicción.
Lográndose ubicar rápidamente a los presuntos involucrados en proximidades de Bv. González y Ferrari, tratándose de dos hombres de 28 y 34 años y una mujer de 26, quienes trasladaban cuatro varillas y un perfil de hierro.
Una vez localizados, se mantiene entrevista con el damnificado, un ciudadano de 65 años de edad, quien reconoce los elementos recuperados como de su propiedad y aporta registros fílmicos relacionados al hecho.
Finalmente, informada la Unidad Fiscal de turno sobre lo acontecido, dispone la Aprehensión de las tres personas y sus alojamientos en Sede Policial, quedando a disposición de la Magistratura interviniente. Asimismo, se ordena la restitución de los elementos sustraídos a su propietario.
HECHO ACLARADO POR VANDALISMO EN UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
En relación a la intervención en una Escuela situada en Barrio El Colorado, donde personas desconocidas habrían ingresado al lugar, ocasionando daños en los sanitarios y sustraído un espejo de pared; personal de Comisaría La Picada llevó adelante tareas investigativas tendientes al esclarecimiento del hecho.
Como resultado de las averiguaciones practicadas, en la víspera y luego de las entrevistas realizadas, se estableció que un joven de 14 años de edad, alumno de la institución, tenía en su poder el elemento sustraído, procediéndose a su secuestro.
Asimismo, de las diligencias investigativas meticulosamente llevadas a cabo, también se determinó la presunta participación en el ilícito de otros tres jóvenes menores de edad, domiciliados en las inmediaciones del establecimiento educativo.
Anoticiada la Unidad Fiscal de turno, dispuso que se labrase las diligencias pertinentes y remisión de actuados para incorporarlos a las actuaciones.