Autovía Artigas: Un trabajador sufrió graves lesiones tras chocar contra un guardarraíl

El accidente ocurrió durante la madrugada sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del acceso a una estación de servicio. El hombre fue hospitalizado.
Un hombre resultó gravemente herido este viernes por la madrugada tras protagonizar un accidente de tránsito sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del acceso a la estación de servicio Gulf.
Según las primeras informaciones, la víctima se dirigía hacia la planta avícola Bonnin Hnos., donde desempeña tareas laborales, cuando por causas que se tratan de establecer perdió el control del vehículo.
Tras despistarse, el automóvil impactó violentamente contra el guardarraíl ubicado sobre la colectora.
Como consecuencia del fuerte choque, el conductor sufrió múltiples heridas y graves lesiones en sus piernas, por lo que debió ser asistido en el lugar y posteriormente trasladado a un centro de salud.
En el operativo intervinieron servicios de emergencia y efectivos policiales, quienes trabajaron para asistir al herido y ordenar el tránsito en la zona. (Elonce)