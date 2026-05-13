Trágico siniestro en Concepción del Uruguay: Vecino perdió la vida tras incendio de vivienda

Una jornada trágica se vivió durante la tarde-noche de hoy en el sector norte de la ciudad, donde se registró el hallazgo de una persona sin vida tras un siniestro ígneo en una vivienda.

Un trágico incendio en barrio La Tablada terminó con la muerte de un hombre de 39 años en Concepción del Uruguay. Bomberos y peritos trabajan para determinar el origen del fuego.

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