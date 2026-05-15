Autovía Artigas: Desperfecto mecánico provocó incendio en automóvil que quedó totalmente destruido

En la tarde de este viernes, personal dependiente de la Comisaría La Talita intervino en un siniestro ígneo que afectó de manera total a un vehículo particular en el kilómetro 120 de la Ruta Nacional 14 – Gervasio Artigas.

Según se confirmó a Génesis24, el hecho fue reportado cerca de las 19:00 horas, tras un aviso de la Sala de Comando que alertaba sobre el incendio de un automóvil marca Chevrolet Agile que circulaba por la zona.

De acuerdo a las manifestaciones del conductor, un hombre de 41 años de edad, el siniestro se originó a raíz de un imprevisto desperfecto mecánico mientras el rodado se encontraba en marcha. Las llamas se propagaron con rapidez, afectando la estructura del vehículo en su totalidad.

Afortunadamente, el conductor logró salir del habitáculo por sus propios medios y no se registraron personas lesionadas, reportándose únicamente pérdidas materiales totales en la unidad. En el lugar se realizaron las actuaciones de rigor para documentar el hecho.

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