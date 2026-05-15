Causa por maniobras peligrosas en Concepción del Uruguay: se presentó un joven y entregó un rodado tras los allanamientos

En la tarde de este viernes, se registró una nueva novedad de importancia en el marco del legajo judicial que investiga infracciones al Artículo 193° Bis del Código Penal, relacionado con la conducción temeraria en la vía pública.

Según se confirmó a Génesis24, tras la serie de allanamientos realizados en las primeras horas de hoy por personal de la Jefatura Departamental Uruguay, en uno de los procedimientos efectuados en un domicilio no se pudo lograr el secuestro del vehículo buscado, debido a que el propietario no se encontraba en la vivienda al momento de la irrupción policial.

Al regresar a su hogar y tomar conocimiento de la medida judicial ejecutada en su domicilio, un joven de 21 años decidió presentarse de manera voluntaria en la sede de la División Investigaciones.

En cumplimiento con lo dispuesto por la Fiscalía Auxiliar Nº 1, a cargo de la Dra. Lucía Bourlot, el ciudadano hizo entrega formal de una motocicleta marca Honda XR300L Tornado, de color blanco.

Ante la entrega del vehículo, se dio intervención inmediata a la División Policía Científica y al verificador en turno, quienes realizaron las pericias técnicas de rigor. El joven fue correctamente identificado y quedó formalmente supeditado a la causa que se tramita de oficio por las maniobras peligrosas detectadas.

Con esta nueva retención, la Jefatura Departamental Uruguay continúa sumando elementos de prueba en la investigación que busca garantizar el orden y la seguridad vial de los vecinos uruguayenses.

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