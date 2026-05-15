Operativo contra picadas ilegales y maniobras peligrosas: Hubo allanamientos en Concepción del Uruguay y Gualeguay

Según se confirmó a Génesis24, en una acción coordinada para combatir las denominadas «picadas» y maniobras temerarias (conocidas como willy o domingrau), la Policía de Entre Ríos ejecutó este viernes una serie de allanamientos en diversos puntos de la ciudad y en la localidad de Gualeguay.

El Jefe de Policía, Esteban Allegrini, informó que los procedimientos son el resultado de dos meses de tareas de inteligencia criminal, que incluyeron el patrullaje digital en redes sociales y grupos de mensajería donde se organizaban estos encuentros clandestinos que ponen en riesgo la seguridad pública.

Bajo las órdenes de la fiscalía a cargo de la Dra. María Occhi y la Dra. Lucía Bourlot (por infracción al Art. 193 bis del Código Penal), se desplegaron efectivos de Comisarías 1ra, 2da, 3ra, 4ta, Investigaciones y Comando Radioeléctrico.

Secuestros: Como balance de los operativos, se logró el secuestro de dos motocicletas vinculadas a las causas investigadas.

Identificación: En uno de los domicilios allanados, se procedió al secuestro de una Honda Titan 150cc y al traslado de su propietario, un joven de 23 años, hacia la sección Antecedentes Personales para su correcta identificación, quedando supeditado a la causa.

Desde la Jefatura Departamental se destacó que estas medidas buscan erradicar conductas que ya han provocado incidentes graves en la región, reafirmando que no se tolerarán eventos que utilicen la vía pública para realizar maniobras que atenten contra la vida propia y de terceros.

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