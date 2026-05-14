Concepción del Uruguay: Automóvil sufrió pérdidas totales tras incendiarse

Según se confirmó a Génesis24, en las primeras horas de la tarde de este jueves, un automóvil sufrió daños totales tras incendiarse.

De acuerdo a lo manifestado a este medio, personal de Bomberos Voluntarios de Concepción del Uruguay fue alertado sobre el incendio de un automóvil marca Ford, modelo Focus, en zona de puente de fierro.

Llegados al lugar, el auto ya presentaba fuego generalizado lo que generó perdidas completas en el automóvil.

Lamentablemente por el porte del vehículo de primera respuesta y el estado del puente de fierro se tuvo que dar la vuelta por la ruta 42, lo que generó demora en la respuesta en estas distancias desde el casco de la ciudad.

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