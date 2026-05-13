Narcomenudeo en Concepción del Uruguay: Desarticulan importante punto de comercialización en la ciudad

En una exitosa labor conjunta entre diversas áreas de la Jefatura Departamental Uruguay, se logró desarticular un punto de almacenamiento y posible fraccionamiento de estupefacientes en la zona urbana de la ciudad.

Según se confirmó a Génesis24, el procedimiento se inició a las 05:55 horas de hoy miércoles, en una vivienda ubicada en calle Ugarteche al 500. La intervención fue liderada por personal de la División Investigaciones, quienes desarrollaban una tarea de campo en el marco de una causa judicial autorizada por el Juzgado de Garantías N° 2. Ante el hallazgo de sustancias prohibidas, se solicitó la intervención inmediata de la División Drogas Peligrosas, que procedió a realizar las pruebas de orientación química y el pesaje correspondiente.

Bajo la supervisión de la Fiscalía N° 3, a cargo de la Dra. María Becker, las autoridades incautaron una importante variedad de elementos relacionados con el narcotráfico:

Cocaína: 51 envoltorios fraccionados de diferentes tamaños, con un peso total de 180 gramos.

Marihuana: 5 envoltorios con un peso de 6 gramos.

Elementos de precisión: Dos balanzas digitales y gran cantidad de recortes de nylon utilizados habitualmente para el acondicionamiento de las dosis.

Dinero en efectivo: Se secuestró la suma de $185.800 pesos argentinos y un billete de un dólar estadounidense.

Tecnología: Un teléfono celular perteneciente a la moradora del domicilio para su posterior peritaje.

Como resultado del allanamiento, una mujer de 34 años fue detenida y puesta a disposición de la justicia. Cabe destacar que, al momento del procedimiento, en la vivienda se encontraban presentes tres menores de 11, 9 y 8 años, quienes estaban al cuidado de la aprehendida.

La fiscalía interviniente dispuso el secuestro formal y el resguardo de todos los elementos en el depósito policial, mientras se avanza con las diligencias judiciales pertinentes en el marco de la investigación.

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