«Picadas»: La Policía confirmó que uno de los conductores involucrados en el grave choque en Federación es un efectivo de la fuerza

El siniestro vial sobre el que todavía hay una investigación en curso, ocurrió en la noche de este lunes, en el acceso a la ciudad termal. Se especula que dos de los vehículos implicados podrían haber estado corriendo una “picada”.
Choque en Federación. La Jefatura Departamental de Federación brindó el primer parte oficial sobre el violento siniestro vial ocurrido durante la noche de este lunes en el acceso a la ciudad termal, donde cuatro vehículos estuvieron involucrados y tres personas resultaron con lesiones que requirieron su traslado a Concordia.
De acuerdo a la información oficial, el hecho ocurrió cerca de las 21:30 horas en la intersección de la Ruta Provincial Nº 44 y calle Gaucho Rivero. Hasta el lugar acudió personal policial luego de recibir múltiples llamados alertando sobre un accidente de tránsito con varios vehículos involucrados y personas heridas.
Desde la fuerza confirmaron que uno de los conductores implicados en el choque es un hombre mayor de edad que presta funciones en la Policía de Entre Ríos y que conducía un Volkswagen Bora al momento del impacto.
Los vehículos involucrados en el siniestro
Según detalló la Jefatura Departamental, además del Volkswagen Bora, en el hecho participó una camioneta Chevrolet conducida por un joven de 20 años, una motocicleta Corven 110 cc en la que circulaban dos mujeres y una Mercedes Benz Sprinter que posteriormente pudo ser identificada por los investigadores.
En el lugar del hecho, los efectivos policiales asistieron inicialmente a las personas lesionadas, quienes fueron trasladadas al hospital San José de Federación para recibir las primeras atenciones médicas.
Posteriormente, dos mujeres y un hombre debieron ser derivados al hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia debido a la complejidad de las lesiones sufridas. Según se informó oficialmente, una de las personas heridas presentaba lesiones de gravedad.
La investigación y la hipótesis de una presunta picada
Mientras continúan las actuaciones judiciales y las pericias accidentológicas, la investigación intenta determinar cómo se produjo el impacto y cuál fue la participación de cada uno de los vehículos involucrados.
Desde la Policía señalaron que las actuaciones se desarrollan bajo las directivas de la Fiscalía local, organismo que deberá establecer la mecánica del siniestro y las eventuales responsabilidades derivadas del hecho.
En paralelo, comenzaron a surgir versiones vinculadas a una presunta picada previa al choque, hipótesis que por el momento no fue confirmada oficialmente por las autoridades intervinientes.
Un antecedente reciente en Concepción del Uruguay
La sospecha sobre una posible competencia ilegal vuelve a poner el foco sobre este tipo de maniobras peligrosas en rutas y accesos urbanos de la provincia.
Días atrás, en Concepción del Uruguay, una concentración de motocicletas y maniobras peligrosas registradas sobre una colectora de la Ruta Nacional 14 terminó con una joven gravemente herida, en un episodio que generó preocupación y reavivó el debate sobre este tipo de prácticas.
En el caso ocurrido en Federación, la investigación permanece en curso y se aguardan los resultados de las pericias y la recolección de testimonios para establecer cómo se produjo el siniestro vial.