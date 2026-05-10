Ruta 39: Se dirigían hacia San Justo a bordo de motos robadas, y tras darse a la fuga, los rodados fueron recuperados

En un operativo que comenzó durante la madrugada y culminó este mediodía, personal de la Comisaría San Justo, con la colaboración de efectivos de Basavilbaso, logró recuperar dos motocicletas de 110 cc que habían sido denunciadas como sustraídas en la jornada de ayer en jurisdicción de la Comisaría Cuarta.

Según se confirmó a Génesis24, el procedimiento se inició alrededor de las 03:30 horas, cuando una patrulla de la Comisaría Basavilbaso, que circulaba por la Ruta Provincial 39 trasladando a un contraventor, divisó a la altura de «Pueblo Escondido» a tres motocicletas en las que se desplazaban cinco personas con dirección a San Justo.

Tras dar aviso inmediato a la dependencia de San Justo, los uniformados intentaron interceptar a los sospechosos en la intersección de la Avenida Néstor Kirchner y el camino vecinal hacia el Frigorífico Alba. Sin embargo, los motociclistas hicieron caso omiso a las señales policiales, apagaron las luces de los rodados y se dieron a la fuga aprovechando la oscuridad de la zona rural, logrando perderse de vista momentáneamente.

Las tareas de rastrillaje continuaron durante la mañana hasta que, cerca del mediodía, un vecino de la zona rural alertó a las autoridades sobre la presencia de dos vehículos abandonados. Las motocicletas fueron halladas enredadas en un alambrado de un camino vecinal cerrado que conduce al frigorífico mencionado.

Al verificar los datos en el sistema, el personal policial confirmó que ambos rodados tenían pedido de secuestro: Motomel Blitz 110 cc (rojo y gris): Sustraída en la madrugada de ayer desde un domicilio en calle 31 del Oeste al 300 y una Honda Wave 110 cc (blanca): Denunciada como robada entre la noche del viernes y la mañana del sábado en el barrio Barrancas de la China.

Informada de los resultados, la Fiscal Auxiliar en turno dispuso el secuestro formal de ambos motovehículos. Tras cumplimentar las pericias de rigor y las tareas de verificación, las unidades serán entregadas a sus legítimos dueños. La policía continúa con las investigaciones para identificar a los cinco sospechosos que protagonizaron la fuga.

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