Concepción del Uruguay: Abejas ingresaron en un automóvil cuando este transitaba en la Isla del Puerto y provocaron un despiste y choque

Una situación inusual provocó un siniestro vial este sábado por la tarde en el sector de la Isla del Puerto, donde un automóvil terminó impactando contra una palmera.

Según se confirmó a Génesis24, el hecho se registró alrededor de las 17:00 horas, cuando un vehículo Honda HRV circulaba en sentido norte-sur. Según el relato del conductor, un joven de 17 años, el accidente se produjo de manera imprevista cuando un grupo de abejas ingresó al habitáculo del rodado.

Ante la distracción y el intento por desplazar a los insectos, el joven perdió el control del automóvil poco antes de llegar a la rotonda, colisionando frontalmente contra una palmera ubicada en el sector.

Al momento del impacto, el conductor viajaba acompañado por otros dos jóvenes de 17 y 19 años. A pesar de la magnitud del choque contra la especie arbórea, todos los ocupantes manifestaron no presentar dolencias ni lesiones, resultando ilesos del percance.

En el lugar se hizo presente personal del Comando Radioeléctrico, que asistió a los involucrados y resguardó la zona.

Asimismo, se solicitó la intervención de los agentes de la Dirección de Tránsito Municipal para labrar las actuaciones correspondientes y proceder con las tareas de rigor sobre el vehículo siniestrado

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