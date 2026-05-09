Concepción del Uruguay: Heridos de arma de fuego y secuestro de droga en zona norte de la ciudad

Una investigación se lleva adelante bajo la órbita de la Fiscalía N° 4, a cargo de la Dra. Albertina Chichi, tras un grave incidente registrado en la zona de calles Reibel y 13 del Norte. La Jefatura Departamental Uruguay trabaja intensamente para esclarecer las circunstancias de una disputa que dejó como saldo a dos personas hospitalizadas y el hallazgo de sustancias ilegales.

Según se confirmó a Génesis24, el episodio comenzó a gestarse en la noche del viernes, cuando ingresaron al Hospital Justo José de Urquiza dos jóvenes con heridas de distinta gravedad.

El primero, un joven de 22 años, presentaba lesiones compatibles con disparos de arma de fuego (presumiblemente una escopeta) en su cuerpo. Fue intervenido quirúrgicamente y, aunque se encuentra estable, permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva para el control del dolor.

El segundo involucrado, un joven de 19 años, ingresó con una herida cortante en la cabeza provocada por un machete. Según las primeras averiguaciones, la violenta discusión que desencadenó el ataque habría estado originada por una supuesta disputa de índole familiar.

HALLAZGO DE ESTUPEFACIENTES Y PERDIGONES

Un dato clave en la investigación surgió durante el examen médico del joven de 22 años en el nosocomio. Entre sus pertenencias, los efectivos detectaron la presencia de envoltorios (bochas) de cocaína y marihuana. Además, se secuestró un teléfono celular que presentaba daños por el impacto de perdigones y prendas de vestir. Ante este escenario, se dio intervención inmediata a la División Drogas Peligrosas y a la División Policía Científica.

Con el objetivo de localizar a los presuntos autores y el arma utilizada, durante la madrugada de este sábado se desplegó un importante operativo conjunto, efectuándose tres allanamientos simultáneos. Participaron la División Investigaciones, personal de las Comisarías Primera, Segunda y Tercera, Minoridad, el grupo GEPER y la Sección Motorizada.

De acuerdo a lo confirmado a Génesis24, pese al despliegue y la minuciosidad de las requisas, los resultados de estos procedimientos fueron negativos en cuanto al hallazgo del arma de fuego y de los sujetos con orden de detención, quienes no se encontraban en los inmuebles al momento del arribo policial.

Desde la Jefatura Departamental Uruguay se remarcó que el trabajo policial continúa sin pausa. Se siguen recolectando testimonios y pruebas para determinar fehacientemente las formas y circunstancias del hecho, bajo la premisa de que el conflicto está estrechamente ligado a actividades ilícitas que la justicia busca desarticular completamente.

Comparte esto: Twitter

Facebook

