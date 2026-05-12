Entrerriano fue condenado por «homicidio simple» a 14 años de prisión

Se trató de un hecho ocurrido en 2025, en el barrio Villa Busti, de Concordia. El condenado mató de dos balazos a un vecino. Ahora seguirá preso en la cárcel de Concordia.
El vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia, Aníbal Lafourcade, impuso este lunes, la pena de años de 14 años de prisión a Eduardo Fabián Pereyra, a quien un jurado popular reunido el 8 de abril pasado, declaró culpable del delito de homicidio simple.
Fallo
La condena, según consta en la resolución, “es comprensiva de la pena de prisión de ejecución condicional impuesta al imputado mediante sentencia Nº 26, de fecha 8/2/25, cuya condicionalidad se revoca”.
La resolución fue en el marco del legajo “Pereyra, Eduardo Fabián S/ Homicidio simple”. Durante la audiencia de cesura, efectuada el 30 de abril último, el fiscal José Arias y el abogado defensor Osvaldo Sarli brindaron sus argumentos sobre la condena que debería cumplir Pereyra y acordaron la pena dictada finalmente por el juez Lafourcade.
Pereyra seguirá detenido en la Unidad Penal Número 3 de Concordia.
Desde el Superior Tribunal de Justicia se detalló que fue el juicio por jurados número 157 realizado en Entre Ríos desde la entrada en vigencia de este sistema de juzgamiento penal en la provincia.
El caso
Vale recordar que todo se relaciona con lo ocurrido durante la madrugada del 16 de febrero de 2025 en el barrio Villa Busti, en inmediaciones de calles Belgrano y Augusto Niez.
Según se ventiló durante el debate oral, Paulo Gómez, la víctima, fue atacado con un arma de fuego, por el condenado, mientras se encontraba en la vía pública. Gómez recibió dos disparos y fue trasladado de urgencia al hospital Delicia Concepción Masvernat, donde fue sometido a una intervención quirúrgica. Sin embargo, falleció horas después debido a la gravedad de las heridas sufridas.
Tras el hecho, Pereyra permaneció prófugo hasta que finalmente se entregó a la Justicia luego de una intensa búsqueda.
El juicio comenzó formalmente el 7 de abril en la sede local del Colegio de la Abogacía de Concordia bajo la dirección del juez Lafourcade. Antes del inicio de las audiencias, los integrantes del jurado popular recibieron instrucciones preliminares y material de sensibilización sobre violencia de género, tal como prevé el sistema de juzgamiento penal vigente en Entre Ríos.