Concepción del Uruguay: Falleció Estela María Acosta (Q.E.P.D.)

Falleció en Ciudad el día 09 de mayo de 2026. Su esposo: JOSÉ VELÁZQUEZ. Sus hijos: JONATHAN, FRANCO, FEDERICO, MARÍA DEL LUJAN, MARÍA DE LOS ÁNGELES, MARÍA SOLEDAD, MARÍA BELÉN, MIGUEL ÁNGEL Y MARÍA JOSÉ. Sus bisnietos: IRENE Y FELIPE. -Sus hermanas: DELIA Y SUSANA. Sus hijos políticos, nietos, nietos políticos, sobrinos y demás familiares participan de su fallecimiento y sus restos serán inhumados el domingo a las 10,00 horas en el cementerio local, partiendo el cortejo fúnebre de sala a las 09,45 horas. “SE RUEGA UNA ORACIÓN EN SU MEMORIA” Salas de velatorios: ALBERDI 563.-

Casa de duelo: ALLAIS Y 14 DEL NORTE CASA 20.-Concepción del Uruguay, Entre Ríos, 10 de mayo de 2026.-SERVICIO: Previsión Casa Cevey S.RL.

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