Concepción del Uruguay: Joven con riesgo de vida tras accidentarse haciendo “maniobras peligrosas”

Lo que comenzó como una convocatoria por redes sociales para realizar maniobras peligrosas terminó en una tragedia este domingo por la tarde. Un grave siniestro vial tuvo lugar en la colectora de la Autovía Artigas, dejando a una joven con riesgo de vida y poniendo bajo la lupa judicial las denominadas «picadas» o «corridas» de motos.

Según se confirmó a Génesis24, el hecho se registró alrededor de las 17:10 horas a la altura del kilómetro 124, frente a una conocida firma comercial. Según los reportes policiales, el accidente se produjo en el marco de una juntada masiva de jóvenes que se auto-convocan mediante redes sociales para realizar destrezas y maniobras no permitidas, una práctica conocida en el ambiente como «Domingrau».

En este contexto de ilegalidad, colisionaron dos motocicletas: una Yamaha Crypton, conducida por un joven de 23 años acompañado por una femenina de 23 años, y una Honda Wave, al mando de un adolescente de 17 años.

GRAVEDAD DE LAS LESIONES Y RIESGO DE MUERTE

La peor parte del impacto fue sufrida por la joven, quien fue trasladada de urgencia al Hospital Justo José de Urquiza. El informe médico es desgarrador: presenta traumatismo cráneo-encefálico grave con pérdida de conocimiento y estallido de bazo. Tras ser intervenida quirúrgicamente de urgencia, fue derivada a la Unidad de Terapia Intensiva (UTI), donde permanece con pronóstico reservado y riesgo de muerte. Los conductores de ambos rodados también resultaron con lesiones que están siendo evaluadas.

Dada la naturaleza del evento, la justicia ha encuadrado el hecho bajo la supuesta infracción al Artículo 193 bis del Código Penal Argentino, que sanciona a quienes participen u organicen pruebas de velocidad o destreza con vehículos motorizados sin la debida autorización, poniendo en peligro la vida de las personas.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría Cuarta, la División Investigaciones y la Policía Científica, quienes realizaron las pericias pertinentes para determinar la mecánica del choque. Este lamentable suceso vuelve a poner en evidencia el extremo peligro de estas prácticas clandestinas que desafían las normas de seguridad.

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