Concepción del Uruguay: Se incendió una camioneta en horas de la noche

De acuerdo a los primeros datos que Génesis24 pudo saber, este viernes en horas de la noche se produjo el incendio de una camioneta, en Concepción del Uruguay.

Según se pudo saber, siendo alrededor de las 20.45 horas, personal de Bomberos Voluntarios de la ciudad fue alertado sobre dicho incendio, el cual estaría afectando una camioneta Ford Ecosport, en zona de Tibiletti al 250.

Tras ello, salió de inmediato el móvil 28 (unidad de primera intervención) con dotación, constatándose a su arribo que el foco ígneo estaba afectando la zona de motor. Rápidamente se comenzó a trabajar para sofocar las llamas.

Afortunadamente no hubo personas lesionadas, solo lamentar los daños materiales (Génesis24)

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