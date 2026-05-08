Concepción del Uruguay: Concejales del PJ solicitan explicaciones por un cargo que continúa cobrándose en la factura eléctrica

Concejales de Juntos por Uruguay solicitan explicaciones por un cargo
que continúa cobrándose en la factura eléctrica pese a la disolución del
fondo que lo originó.
El bloque de concejales “Juntos por Uruguay” del Partido Justicialista
presentó un Proyecto de Comunicación mediante el cual expresa su
preocupación por la continuidad del cobro de un recargo en las facturas
de energía eléctrica de todo el país, correspondiente al disuelto Fondo
Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal.
La iniciativa surge a partir de información oficial brindada por la
Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación ante el Honorable
Congreso, donde se reconoce que el fondo fiduciario —creado en 1999 para
financiar obras de infraestructura eléctrica en alta tensión— se
encuentra formalmente disuelto y en “proceso post disolutorio”. Sin
embargo, el cargo que originalmente alimentaba ese fondo continúa siendo
cobrado a usuarios residenciales, comerciales e industriales.
Según detalla el proyecto, entre abril de 2025 y marzo de 2026 se
recaudaron más de 38.600 millones de pesos por este concepto, fondos que
actualmente son administrados por el Ministerio de Economía de la Nación
a través del Fondo Nacional de la Energía Eléctrica, sin una afectación
específica a obras de infraestructura energética.
Los concejales advierten que esta situación genera “incertidumbre
jurídica” y vulnera el derecho de los usuarios a recibir información
clara y transparente sobre los conceptos incluidos en la factura
eléctrica. Además, sostienen que el cargo se encuentra “oculto bajo
denominaciones genéricas”, impidiendo identificar con precisión su
origen y destino.
En ese marco, el proyecto solicita al Poder Ejecutivo Nacional, al
Ministerio de Economía y al ENRE que informen detalladamente el destino
de los fondos recaudados, las obras ejecutadas o proyectadas con dichos
recursos y la normativa vigente que regula actualmente su utilización.
Asimismo, se reclama que el cargo sea identificado de manera expresa y
diferenciada en las facturas de energía eléctrica, detallando su
alícuota, forma de cálculo y destino final.
Desde el bloque señalaron que provincias como Entre Ríos, cuya matriz
productiva depende fuertemente del costo energético, podrían
beneficiarse significativamente si estos recursos fueran destinados a
aliviar el valor de la tarifa eléctrica que pagan hogares, comercios e
industrias.
El proyecto también propone remitir una nota de repudio al Poder
Ejecutivo Nacional y al ENRE por la continuidad del cobro de un cargo
derivado de un fondo fiduciario ya disuelto, y enviar copia de la
iniciativa a los Concejos Deliberantes de toda la provincia para
promover su adhesión.
“Defender a los vecinos frente al peso creciente de las tarifas y exigir
transparencia en el manejo de los recursos públicos es una
responsabilidad indelegable de este Concejo Deliberante”, expresaron
desde el bloque impulsor.
Secretaría y Prensa del Bloque “Juntos por Uruguay” PJ