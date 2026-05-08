Concepción del Uruguay: Concejales del PJ solicitan explicaciones por un cargo que continúa cobrándose en la factura eléctrica

Concejales de Juntos por Uruguay solicitan explicaciones por un cargo

que continúa cobrándose en la factura eléctrica pese a la disolución del

fondo que lo originó.

El bloque de concejales “Juntos por Uruguay” del Partido Justicialista

presentó un Proyecto de Comunicación mediante el cual expresa su

preocupación por la continuidad del cobro de un recargo en las facturas

de energía eléctrica de todo el país, correspondiente al disuelto Fondo

Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal.

La iniciativa surge a partir de información oficial brindada por la

Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación ante el Honorable

Congreso, donde se reconoce que el fondo fiduciario —creado en 1999 para

financiar obras de infraestructura eléctrica en alta tensión— se

encuentra formalmente disuelto y en “proceso post disolutorio”. Sin

embargo, el cargo que originalmente alimentaba ese fondo continúa siendo

cobrado a usuarios residenciales, comerciales e industriales.

Según detalla el proyecto, entre abril de 2025 y marzo de 2026 se

recaudaron más de 38.600 millones de pesos por este concepto, fondos que

actualmente son administrados por el Ministerio de Economía de la Nación

a través del Fondo Nacional de la Energía Eléctrica, sin una afectación

específica a obras de infraestructura energética.

Los concejales advierten que esta situación genera “incertidumbre

jurídica” y vulnera el derecho de los usuarios a recibir información

clara y transparente sobre los conceptos incluidos en la factura

eléctrica. Además, sostienen que el cargo se encuentra “oculto bajo

denominaciones genéricas”, impidiendo identificar con precisión su

origen y destino.

En ese marco, el proyecto solicita al Poder Ejecutivo Nacional, al

Ministerio de Economía y al ENRE que informen detalladamente el destino

de los fondos recaudados, las obras ejecutadas o proyectadas con dichos

recursos y la normativa vigente que regula actualmente su utilización.

Asimismo, se reclama que el cargo sea identificado de manera expresa y

diferenciada en las facturas de energía eléctrica, detallando su

alícuota, forma de cálculo y destino final.

Desde el bloque señalaron que provincias como Entre Ríos, cuya matriz

productiva depende fuertemente del costo energético, podrían

beneficiarse significativamente si estos recursos fueran destinados a

aliviar el valor de la tarifa eléctrica que pagan hogares, comercios e

industrias.

El proyecto también propone remitir una nota de repudio al Poder

Ejecutivo Nacional y al ENRE por la continuidad del cobro de un cargo

derivado de un fondo fiduciario ya disuelto, y enviar copia de la

iniciativa a los Concejos Deliberantes de toda la provincia para

promover su adhesión.

“Defender a los vecinos frente al peso creciente de las tarifas y exigir

transparencia en el manejo de los recursos públicos es una

responsabilidad indelegable de este Concejo Deliberante”, expresaron

desde el bloque impulsor.

Secretaría y Prensa del Bloque “Juntos por Uruguay” PJ

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