viernes 8 mayo 2026

Investigan a un kinesiólogo por presuntas sesiones médicas que no habrían sido realizadas

El personal de la División Investigaciones concretó un allanamiento en una vivienda ubicada sobre calle Tucumán, entre Urquiza y Entre Ríos, en el marco de una causa que investiga maniobras de falsificación y estafa vinculadas a prestaciones de salud

El procedimiento fue solicitado por la fiscal Daniela Montangie y autorizado por el juez de Garantías, Francisco Ledesma; luego de una denuncia presentada contra un licenciado en Kinesiología por los supuestos delitos de falsificación de instrumento, uso de instrumento falsificado y estafa.

Según se pudo saber, la investigación se inició a raíz de una presentación realizada por una persona que detectó que figuraban sesiones de kinesiología realizadas a su nombre, pese a que nunca se habría sometido a esos tratamientos.

A partir de allí, la fiscalía avanzó sobre una maniobra que incluiría la falsificación de una orden médica, además de firmas y documentación utilizadas para facturar sesiones ante una obra social.

 

Hipótesis

La hipótesis investigativa apunta a que se habría adulterado tanto la firma y escritura del médico interviniente como la firma del supuesto paciente, generando un perjuicio económico para la obra social y afectando además al profesional médico y al afiliado involucrado.

 

Operativo

El operativo se concretó durante la lluviosa mañana de este jueves 7 de mayo y estuvo a cargo del comisario Miguel Martina y supervisado por la subjefa departamental, Liliana Miño.

Durante el allanamiento se secuestró documentación, telefonía celular y otros elementos considerados de interés para la causa.

El profesional allanado, actualmente realiza sesiones a domicilio e integra el staff de kinesiólogos del hospital Delicia Concepción Masvernat.

Concordia Policiales

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