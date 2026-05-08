Investigan a un kinesiólogo por presuntas sesiones médicas que no habrían sido realizadas

El personal de la División Investigaciones concretó un allanamiento en una vivienda ubicada sobre calle Tucumán, entre Urquiza y Entre Ríos, en el marco de una causa que investiga maniobras de falsificación y estafa vinculadas a prestaciones de salud
El procedimiento fue solicitado por la fiscal Daniela Montangie y autorizado por el juez de Garantías, Francisco Ledesma; luego de una denuncia presentada contra un licenciado en Kinesiología por los supuestos delitos de falsificación de instrumento, uso de instrumento falsificado y estafa.
Según se pudo saber, la investigación se inició a raíz de una presentación realizada por una persona que detectó que figuraban sesiones de kinesiología realizadas a su nombre, pese a que nunca se habría sometido a esos tratamientos.
A partir de allí, la fiscalía avanzó sobre una maniobra que incluiría la falsificación de una orden médica, además de firmas y documentación utilizadas para facturar sesiones ante una obra social.
Hipótesis
La hipótesis investigativa apunta a que se habría adulterado tanto la firma y escritura del médico interviniente como la firma del supuesto paciente, generando un perjuicio económico para la obra social y afectando además al profesional médico y al afiliado involucrado.
Operativo
El operativo se concretó durante la lluviosa mañana de este jueves 7 de mayo y estuvo a cargo del comisario Miguel Martina y supervisado por la subjefa departamental, Liliana Miño.
Durante el allanamiento se secuestró documentación, telefonía celular y otros elementos considerados de interés para la causa.
El profesional allanado, actualmente realiza sesiones a domicilio e integra el staff de kinesiólogos del hospital Delicia Concepción Masvernat.
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