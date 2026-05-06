Autovía Artigas: Trabajador vial sufrió la amputación de una pierna tras brutal choque

Un trabajador vial sufrió la amputación de una pierna tras ser embestido por una camioneta, mientras realizaba tareas de señalización en Ruta Nacional 14, en Gualeguaychú. El conductor del otro vehículo fue aprehendido.
El siniestro vial en Ruta 14 dejó como saldo a un obrero vial con lesiones gravísimas y la amputación de una pierna.
El hecho ocurrió cerca de las 16:10 de este miércoles, a la altura del kilómetro 23 de la autovía, en jurisdicción de Gualeguaychú, mientras trabajadores realizaban tareas de repintado de la trama vial.
Según informaron fuentes policiales, personal de Comisaría Séptima acudió al lugar tras ser alertado por la Sala de Comando sobre un choque que involucró a dos camionetas Toyota Hilux. Una de ellas pertenecía a la empresa Autovías del Mercosur y se encontraba correctamente señalizada con conos de seguridad y banderillero.
En el lugar trabajaban dos operarios, de 41 y 33 años, ambos domiciliados en Hurlingham, provincia de Buenos Aires.
Por causas que se investigan, una segunda pick up Toyota Hilux, conducida por un hombre oriundo de Bragado, impactó contra el vehículo de la empresa y embistió de lleno al trabajador más joven.
Cómo fue el accidente
Según indicaron fuentes policiales, el trabajador realizaba tareas de banderillero y fue embestido por una camioneta, la cual, posteriormente, impacta la camioneta de balizamiento, que, tras el choque, termina en el cantero central contra unos árboles.
En tanto, el primer vehículo, que chocó al banderillero y luego a la otra camioneta, quedó en la mano rápida de la autovía.
Elonce