Concepción del Uruguay: Buscaban elementos robados y terminaron encontrando kilos de marihuana

Durante el mediodía de este miércoles, personal de la Comisaría Primera llevó a cabo un allanamiento en el Barrio 100 Viviendas que, si bien se inició en el marco de una investigación por robo, derivó en un importante procedimiento por infracción a la Ley de Estupefacientes.

Según se confirmó a Génesis24, los efectivos policiales se hicieron presentes en una vivienda ubicada en la Manzana 4 del mencionado barrio, dando cumplimiento a una orden judicial por una causa de robo denunciada recientemente. En el lugar, se notificó de la medida a una mujer de 34 años.

Si bien la búsqueda de los elementos relacionados con el robo arrojó resultado negativo, durante la inspección de la finca los uniformados localizaron una importante cantidad de material vegetal con características similares al cannabis.

Ante el hallazgo, se dio intervención inmediata a la División Drogas Peligrosas, cuyos especialistas realizaron el test de campo correspondiente. El resultado confirmó que se trataba de Cannabis Sativa, con un pesaje total de 2,955 kilogramos.

La Jueza de Garantías en turno, Dra. Alejandrina Herrero, dispuso el secuestro formal de toda la sustancia vegetal. Por el hecho, la moradora de la vivienda quedó supeditada a las actuaciones legales de rigor por tenencia de estupefacientes.

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