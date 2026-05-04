Dpto. Uruguay: Incendio de camiones en la noche de este lunes

Según se confirmó a Génesis24, siendo las 22:19 horas, personal de Bomberos de Concepción del Uruguay fue alertado sobre un incendio de camiones en la Ruta N°42, zona El Remanso.

Tras ello, salió de inmediato móvil 28 (unidad de primera intervención) y móvil 22 (unidad de abastecimiento) con personal. Al arribo de la primera unidad se observa que eran dos camiones con acoplados y se estaba propagando hacia un tercer camión.

Los Bomberos Voluntarios trabajaron rápidamente con devanadera y línea de 38 mm. Al arribo del móvil 22, comenzó a abastecer a móvil 28.

Lamentablemente dos camiones afectados en su totalidad y el tercero con daños parciales. Causas a determinar por peritos de la policía.

En el lugar se trabajó hasta su extinción total y se procedió a realizar enfriamiento. Además se hicieron presentes móviles policiales.

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