Concepción del Uruguay: Incautan camioneta que tenía pedido de secuestro desde 2024

En las primeras horas de este lunes, personal de la División Investigaciones llevó a cabo un operativo en la zona oeste de la ciudad, que culminó con el secuestro de un vehículo que presentaba serias irregularidades.

Según se confirmó a Génesis24, el operativo se inició alrededor de las 00:20 horas en la intersección de Avenida J.J. Bruno y 22 del Oeste Norte, a la altura del asentamiento del barrio Ex Fapu. Allí, los efectivos policiales procedieron a identificar a los cuatro ocupantes de una camioneta Toyota Hilux blanca que se encontraba estacionada en el lugar.

Los ocupantes identificados resultaron ser cuatro hombres de 25, 27, 34 y 53 años. Al realizar el chequeo del rodado a través del sistema de la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor (DNRPA), se detectó que el motor del vehículo había sido dado de baja.

Al profundizar la inspección sobre el número de chasis, la policía constató que la camioneta poseía un Pedido de Secuestro Activo desde mayo de 2024, solicitado por la Policía Federal Argentina.

Asimismo, el verificador en turno corroboró las siguientes anomalías:

La chapa patente colocada en el frente del vehículo era apócrifa.

El dominio grabado en los cristales de las ventanillas no coincidía con el número de patente que portaba la unidad.

No obstante, ante la gravedad de las irregularidades, la Fiscalía Auxiliar en turno dispuso el secuestro inmediato de la pick-up.

El hombre de 53 años fue trasladado a la Sección Antecedentes Personales para su correcta identificación y, posteriormente, recuperó la libertad quedando supeditado a la causa por infracción al Artículo 289 del Código Penal.

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