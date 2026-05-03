Autovía Artigas acceso a Concepción del Uruguay: Automóvil sufrió un despiste

En horas de la tarde de este sábado, las autoridades policiales fueron alertadas por un incidente vial ocurrido en el estratégico cruce de las Rutas Nacional 14 y Provincial 39.

Según se confirmó a Génesis24, alrededor de las 17:40 horas, personal de la Comisaría Cuarta se desplazó hasta el sector conocido como «el rulo» tras recibir un aviso del Comando Radioeléctrico. Al llegar al lugar, los efectivos localizaron un automóvil Volkswagen Up de color rojo que se encontraba sobre el pastizal, fuera de la cinta asfáltica, tras haber protagonizado un despiste.

Al momento del arribo del móvil policial, el vehículo se encontraba sin ocupantes en su interior. Tras las diligencias realizadas en el lugar, se confirmó que el incidente no dejó personas lesionadas ni daños a terceros.

Debido a que el rodado quedó depositado en la zona de la banquina, no se produjo ninguna obstrucción en la circulación vehicular, por lo que el tránsito en el acceso a la ciudad se mantuvo normal durante todo el procedimiento.

Una vez constatada la situación y la ausencia de riesgos, el personal policial se retiró del lugar.

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