domingo 3 mayo 2026

Rally Entrerriano: La primera etapa fue un éxito en Crespo

Con caminos colmados de público se vivió la apertura del la segunda del Rally Entrerriano RUS en Crespo, donde hasta el momento los lideres son Daniel Bonnin y Walter Traverso.

La Clase A6.

En la clase mayor Lideran Bonnin-Traverso, escoltados por Roman Marinelli y Javier Taboada, mientras que los terceros son Alejandro Aquiler y Hernan Fernandez.

La Clase N7.

La Primera jornada quedo para Santiago Lambert y Emmanuel Fernandez, seguidos de Luciano Lambert y Francisco Uboldi en tanto que los terceros son Julio Erpen y Pablo Salvidía.

La Clase N7 Ligth.

Federico Garcia y Javier Travichet lideran la clase con Lucio Moreira y Leonardo Cena como escoltas y en tercero lugar están Cesar Martinez y Eduardo Narvay.

La Clase N9 16v.

Manuel Cergneux y Diego Saipert se quedaron con la primera jornada en la divisional los siguen Federico Antunez-Enzo Abadoni y terceros se ubican Juan Martinez y Federico Castaño.

La Clase N9 8v.

Los debutantes Alberto Ieno y Fabian Sanabria ganaron la etapa seguidos por Nicolas Borgogno y Nicolas Ricco.

Mañana serán cuatro las pruebas especiales arrancando en Aldea San Miguel a las 8:58hs, un tramo de 10,34km que se repite a las 11:59hs y que se alternará con la prueba denominada Aldea Santa Rosa que tendrá dos pasadas a las 9:26hs y a las 12:27hs, esta segunda como Power Stage para completar un total de 102,38km cronometrados durante el fin de semana.

Radio: 102.5 FM | TV: Canales 52 & 507 | LRM774 Génesis Multimedia ((HD Radio & TV))
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