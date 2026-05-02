Autovía Artigas: Conductora perdió el control de su vehículo y volcó

El siniestro ocurrió durante la tarde de este sábado y provocó la reducción del tránsito en la zona. La conductora fue asistida tras presentar un cuadro de shock.
Un accidente de tránsito se registró este sábado alrededor de las 13:00 horas en el kilómetro 259 de la Ruta Nacional 14, donde debió intervenir personal policial tras el vuelco de un vehículo.
Según se informó, el siniestro fue protagonizado por un automóvil marca Peugeot 208, de color negro, que era conducido por una joven de 19 años y circulaba en sentido norte-sur.
Por causas que aún se tratan de establecer, la conductora perdió el control del rodado luego de morder la banquina oeste, lo que provocó que el vehículo se desplazara hacia el centro de la autovía.
El vehículo terminó volcado sobre la calzada
Como consecuencia de la maniobra, el automóvil terminó volcando y quedó detenido sobre su lateral derecho, ocupando parte de la calzada.
Debido al incidente, el tránsito en el sector se vio afectado y debió ser reducido a un solo carril mientras se desarrollaban las tareas correspondientes.
En el lugar trabajó personal de Policía Caminera, que llevó adelante el operativo para retirar el vehículo y normalizar la circulación en la zona.
Estado de la conductora
En cuanto a la conductora, se informó que presentó un cuadro de shock tras el siniestro, aunque al momento de ser asistida se encontraba ubicada en tiempo y espacio.
No trascendieron mayores detalles sobre lesiones de gravedad, mientras se continúa con las actuaciones para determinar las circunstancias del hecho.
El episodio vuelve a poner el foco en la importancia de extremar las medidas de precaución al transitar por la autovía, especialmente en sectores donde las banquinas pueden generar riesgos en la conducción.