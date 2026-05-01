Departamental Uruguay de Policía: Desarticulan banda delictiva tras investigación que culminó con allanamientos y secuestros

En las primeras horas de hoy, la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Jefatura Departamental Uruguay llevaron a cabo un importante operativo en la zona de Colonia Elía. El procedimiento, realizado en un establecimiento rural camino a la estancia “La Milagrosa”, permitió el secuestro de elementos clave para el esclarecimiento de diversos robos en la región.

Según se confirmó a Génesis24, este operativo fue el resultado directo de una línea de trabajo iniciada meses atras, donde a mediados del mes de abril se realizo un procedimiento que estaría relacionado a hechos en la costa del Uruguay (Gualeguaychú, Rosario del Tala y Uruguay) en este allanamiento, los agentes de investigaciones detectaron objetos y evidencias que no pertenecían a esa causa específica, pero que podrían guardar relación con hechos denunciados en los otros departamentos.

Ante este hallazgo, se informó de inmediato a personal policial de Gualeguaychú, quienes confirmaron que esos elementos podrían estar vinculados a hechos delictivos en esa jurisdicción. La Fiscalía de Gualeguaychú, en base a los datos aportados por la policía local, tramitó el exhorto judicial necesario para que el personal de Concepción del Uruguay concretara el procedimiento ejecutado esta mañana.

Bajo las directivas de la fiscalía interviniente, los efectivos lograron el secuestro de:

Una camioneta Toyota Hilux de color gris, señalada en las investigaciones.

Herramientas utilizadas habitualmente para la apertura de cajas fuertes, tales como amoladoras angulares, discos de corte, una soldadora autógena, batería y barretas.

Una contadora de billetes, cuya procedencia está bajo investigación.

Los elementos secuestrados han sido puestos a disposición de la Dra. Martina Cedrés, de la fiscalía de Gualeguaychú.

El éxito del operativo destaca la importancia de la observación del personal de Investigaciones en los procedimientos previos, lo que permitió conectar hechos delictivos ocurridos en los departamentos Uruguay, Rosario del Tala y Gualeguaychú.

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