Tiempo en Entre Ríos: pronostican lluvias y tormentas para este 1° de mayo

El SMN informa inestabilidades para el feriado por el Día del Trabajador. Las temperaturas serán similares a las de este jueves y rige un alerta por tormentas para el norte de la provincia.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que la semana finalizará con inestabilidades en Entre Ríos. En esa línea, se pronostican lluvias y tormentas para todo el territorio. En esa línea, rige un alerta amarillo para los departamentos del norte de la provincia: Federal, Feliciano, Federación, Concordia y San Salvador.

Así estará el tiempo este viernes

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 14 grados y la máxima alcanzará los 25 grados. En la capital y alrededores se espera un día con posibles tormentas aisladas.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 14 grados y una máxima de 25 grados. Allí se prevé una jornada con tormentas de variada intensidad.

En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, por último, se espera una mínima de 13 grados y una máxima de 24 grados. En estas localidades se esperan tormentas aisladas y chaparrones. Ahora

Comparte esto: Twitter

Facebook

