Concepción del Uruguay: Vuelve el servicio de colectivos urbanos y garantizan el Boleto estudiantil gratuito

Luego de un mes sin circulación del transporte urbano de pasajeros en Concepción del Uruguay, este lunes volverán a funcionar las líneas de colectivos de la ciudad. La reanudación del servicio será posible gracias al convenio firmado entre la Municipalidad y las empresas prestatarias BAJO URUGUAY S.R.L. y URUGUAY BUS S.R.L., que además contempla un aporte económico por parte del Municipio para garantizar la continuidad del sistema.

El acuerdo fue alcanzado en un contexto de fuerte crisis económica que afecta al transporte público, marcada por el aumento de los costos operativos y la desaparición de subsidios nacionales y provinciales que históricamente sostenían el servicio.

El Presidente Municipal, José Lauritto; junto al Secretario de Gobierno, Oscar Noir; y el Secretario de Hacienda, Fernando Picart, firmaron el convenio con los representantes de ambas empresas de transporte que retomarán el servicio.

En este marco, Oscar Noir, destacó la importancia que tiene el transporte urbano para la vida cotidiana de la comunidad. “El transporte urbano de pasajeros constituye un servicio público esencial para la comunidad, porque permite que vecinos y vecinas puedan llegar a las escuelas, a sus lugares de trabajo, centros de salud, oficinas públicas y distintas actividades diarias”, señaló.

Noir también explicó que la situación financiera del sistema se volvió insostenible debido a la falta de acompañamiento de otros niveles del Estado y al incremento permanente de los costos. “Hoy trasladar todos esos aumentos al valor del boleto implicaría una tarifa cercana a los 5 mil pesos, algo imposible para los usuarios. Por eso esta gestión municipal decidió intervenir y buscar una solución que permita sostener el servicio”, afirmó.

Cabe recordar que recientemente el Municipio declaró desierta la Licitación Pública Nº 31/2025 para la concesión del servicio, debido a la falta de oferentes. Ante esa situación, se resolvió mantener de manera excepcional y transitoria la prestación a cargo de las actuales empresas hasta que se defina un nuevo esquema de concesión.

Boleto estudiantil gratuito

Uno de los puntos centrales del convenio es la implementación del régimen de gratuidad para el boleto estudiantil, tanto para niveles primario y secundario como universitario. El sistema se aplicará mediante la tarjeta SUBE, que será el único mecanismo válido para registrar, controlar y auditar los viajes realizados por los beneficiarios.

Según se informó, esta política pública busca garantizar el acceso a la educación, evitando que las dificultades económicas o las distancias dentro de la ciudad se conviertan en un impedimento para asistir a clases.

“El presente convenio responde exclusivamente a la necesidad de instrumentar una política pública municipal de gratuidad educativa en el transporte urbano, con mecanismos objetivos de validación, rendición y control”, expresó Noir.

En el caso de estudiantes primarios y secundarios, el beneficio alcanzará a quienes cumplan los requisitos establecidos por el Municipio y estén correctamente registrados en el sistema SUBE.

Asimismo, se implementará el Boleto Universitario Gratuito para estudiantes de instituciones de educación superior con sede en Concepción del Uruguay. El beneficio deberá tramitarse y renovarse conforme a las condiciones administrativas que establezca la Municipalidad y que se informará en los próximos días.

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