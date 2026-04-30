jueves 30 abril 2026

Anses confirmó calendario de pagos: así quedan las fechas de cobro con cambio por el feriado

Las jubilaciones y pensiones de Anses llegan con aumento y bono. El calendario de cobros presenta cambios, a raíz del feriado en el inicio del mes. Así quedan las fechas de cobro.

ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, comunicó este jueves, los calendarios de pagos de mayo para jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas, Asignación Universal por Hijo, Asignaciones Familiares, Asignación por Embarazo, por Prenatal, por Maternidad, de Pago Único y Prestación por Desempleo.

Las jubilaciones y pensiones llegan este mes con nuevo aumento y bono, y también se anticipó que el calendario de cobros presenta cambios a raíz del feriado en el inicio del mes.

La modificación está vinculada a feriado inamovible del 1º de mayo. Debido a esa jornada, en la que no habrá atención, los pagos del organismo previsional se acreditarán algunos días más tarde de lo habitual.

 

La modificación por el feriado del Día del Trabajador

El calendario de pagos para jubilados no comenzará a fines de la segunda semana, como es habitual, sino que iniciará el lunes 11. Así, el inicio del cronograma se retrasa algunos días y habrá que esperar al fin de semana para el cobro.

La reprogramación responde a la distribución de los días hábiles y a la organización interna de ANSES para mayo. Habitualmente, el organismo inicia el pago de jubilaciones y pensiones en la segunda semana de cada mes, pero en esta oportunidad el calendario se ve condicionado por el feriado del 1° de mayo, Día del Trabajador.

Al caer esa fecha un viernes, el primer día hábil del mes queda sin actividad bancaria ni administrativa, lo que obliga a ajustar el esquema de pagos.

ASÍ QUEDA EL CALENDARIO DE PAGOS DE MAYO

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

• DNI terminados en 0: 11 de mayo

• DNI terminados en 1: 12 de mayo

• DNI terminados en 2: 13 de mayo

• DNI terminados en 3: 14 de mayo

• DNI terminados en 4: 15 de mayo

• DNI terminados en 5: 18 de mayo

• DNI terminados en 6: 19 de mayo

• DNI terminados en 7: 20 de mayo

• DNI terminados en 8 y 9: 21 de mayo

 

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

• DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo

• DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo

• DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo

• DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo

• DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo

 

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

• DNI terminados en 0: 11 de mayo

• DNI terminados en 1: 12 de mayo

• DNI terminados en 2: 13 de mayo

• DNI terminados en 3: 14 de mayo

• DNI terminados en 4: 15 de mayo

• DNI terminados en 5: 18 de mayo

• DNI terminados en 6: 19 de mayo

• DNI terminados en 7: 20 de mayo

• DNI terminados en 8: 21 de mayo

• DNI terminados en 9: 22 de mayo

 

Asignación por Embarazo

• DNI terminados en 0: 11 de mayo

• DNI terminados en 1: 12 de mayo

• DNI terminados en 2: 13 de mayo

• DNI terminados en 3: 14 de mayo

• DNI terminados en 4: 15 de mayo

• DNI terminados en 5: 18 de mayo

• DNI terminados en 6: 19 de mayo

• DNI terminados en 7: 20 de mayo

• DNI terminados en 8: 21 de mayo

• DNI terminados en 9: 22 de mayo

 

Asignación por Prenatal

• DNI terminados en 0 y 1: 13 de mayo

• DNI terminados en 2 y 3: 14 de mayo

• DNI terminados en 4 y 5: 15 de mayo

• DNI terminados en 6 y 7: 18 de mayo

• DNI terminados en 8 y 9: 19 de mayo

 

Asignación por Maternidad

• Todas las terminaciones de documento: 13 de mayo al 10 de junio

 

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

• Todas las terminaciones de documento: 12 de mayo al 10 de junio

 

Pensiones No Contributivas

• DNI terminados en 0 y 1: 11 de mayo

• DNI terminados en 2 y 3: 12 de mayo

• DNI terminados en 4 y 5: 13 de mayo

• DNI terminados en 6 y 7: 14 de mayo

• DNI terminados en 8 y 9: 15 de mayo

 

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

• Todas las terminaciones de documento: 11 de mayo al 10 de junio

 

Prestación por Desempleo

• DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo

• DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo

• DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo

• DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo

• DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo

Radio: 102.5 FM | TV: Canales 52 & 507 | LRM774 Génesis Multimedia ((HD Radio & TV))
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