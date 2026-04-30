Gobierno aplicó subas parciales y postergó aumentos en combustibles

El Gobierno nacional dispuso incrementos parciales en los impuestos a los combustibles durante mayo y volvió a postergar el resto de las actualizaciones.
El Gobierno nacional oficializó un nuevo esquema de actualización de los impuestos a los combustibles, con subas parciales que regirían durante mayo y una nueva postergación del resto de los incrementos previstos por ley. La medida alcanza a la nafta y el gasoil y se enmarca en la política de administración gradual de los ajustes impositivos.
A través del Decreto 302/2026, el Poder Ejecutivo establece que entre el 1° y el 31 de mayo se aplicarían incrementos parciales en los tributos sobre los combustibles líquidos y el dióxido de carbono. En el caso de la nafta sin plomo y la nafta virgen, el aumento impositivo fue de $10,398 por litro en el impuesto a los combustibles líquidos y de $0,637 en el impuesto al dióxido de carbono.
Montos para nafta y gasoil
Para el gasoil, en tanto, se dispuso un incremento de $9,269 en el impuesto a los combustibles líquidos, un adicional diferencial de $5,019 para determinadas regiones y $1,056 correspondiente al tributo al dióxido de carbono. Estos valores forman parte de la actualización parcial de los gravámenes que se aplican sobre los combustibles en todo el país.
La normativa también dispuso postergar hasta el 1° de junio los aumentos pendientes que correspondían a actualizaciones anteriores, vinculadas a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC). De esta manera, el Gobierno volvió a diferir una parte de la carga tributaria que, de aplicarse en su totalidad, podría haber tenido mayor incidencia en los precios finales.
Si bien el decreto no establece de manera directa el valor de los combustibles en surtidores, las modificaciones impositivas inciden en la estructura de costos del sector. Por ello, cualquier ajuste en estos tributos puede trasladarse, total o parcialmente, a los precios que pagan los consumidores.