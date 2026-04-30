Detectan trabajo informal y condiciones precarias en un campo de Villaguay

El operativo se desarrolló en conjunto con ARCA y la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre). Durante el procedimiento, se constató la existencia de viviendas con graves deficiencias estructurales, donde trabajadores y sus familias residían desde hacía más de una década.

Las construcciones estaban realizadas con silo bolsas y presentaban pisos de tierra y techos de paja y plástico. Además, carecían de instalaciones sanitarias adecuadas y el acceso al agua se realizaba mediante bidones reutilizados de agroquímicos y otros recipientes en desuso, lo que representa un riesgo para la salud.

Asimismo, se verificó la presencia de dos trabajadores que desarrollaban tareas en condición de informalidad laboral, sin registración correspondiente.

El operativo fue encabezado por el director provincial de Trabajo, Juan Pablo Irurueta, junto al delegado departamental de Concordia, Miguel Ángel Pereyra, y personal de la Dirección de Seguridad e Higiene Laboral, en articulación con agentes de ARCA y representantes de la seccional 382 de Uatre.

Como resultado de la inspección, se labraron las actas correspondientes al propietario del establecimiento y se iniciaron las actuaciones administrativas previstas por la normativa vigente.