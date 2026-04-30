Concepción del Uruguay: Detuvieron a sujeto que violó restricción contra su expareja y provocó daños a inmuebles de ésta

En el marco de una investigación por violencia de género y daños materiales, personal de la Comisaría Tercera llevó adelante un exitoso operativo de allanamiento y detención en la zona oeste de la ciudad.

La medida judicial se ejecutó este jueves, alrededor de las 18:20 horas, en una vivienda ubicada sobre Boulevard Díaz Vélez al 600.

Según se confirmó a Génesis24, el operativo, ordenado por la Fiscalía Auxiliar N° 3, arrojó resultados positivos con el secuestro de una prenda de vestir de interés para la causa y la aprehensión del principal sospechoso.

Sobre el sujeto ya pesaban medidas de restricción de acercamiento vigentes contra su expareja, las cuales fueron incumplidas al momento de producirse daños en el inmueble de la mencionada.

El joven de 24 años fue trasladado bajo custodia policial y quedó alojado en alcaldía de Comisaria Primera a disposición de la Dra. Denise Caraballo. Se le imputan cargos vinculados a daños y violencia contra la mujer en un contexto de incumplimiento de mandatos judiciales. En el domicilio allanado también fue identificada una mujer de 41 años que se encontraba al momento del arribo del personal policial.

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