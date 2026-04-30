Colón: Detuvieron a un sujeto por delitos contra la propiedad

En horas de la tarde de la fecha, personal policial dependiente de la Jefatura Departamental Colón llevó adelante un procedimiento en el marco de causas judiciales en trámite por distintos delitos contra la propiedad, las cuales se encuentran bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal.

Según se confirmó a Génesis24, en cumplimiento de un oficio judicial emanado de la autoridad competente, efectivos policiales se constituyeron en un domicilio ubicado en inmediaciones del boulevard Ferrari de Colón, donde procedieron a la detención de un hombre de 33 años de edad, quien se encuentra vinculado a la investigación en curso.

La medida fue dispuesta tras tareas investigativas previas, que permitieron reunir elementos de interés para la causa, orientando el accionar policial y judicial hacia la individualización del sospechoso.

El procedimiento se desarrolló de manera ordenada y sin incidentes, conforme a las directivas impartidas por la autoridad judicial interviniente. Posteriormente, el individuo fue trasladado a sede policial, donde quedó alojado a disposición de la Justicia, a la espera de las diligencias procesales correspondientes.

Desde la Jefatura Departamental se continúa trabajando en relación a la causa, no descartándose la adopción de nuevas medidas en el marco de la investigación.

Comparte esto: Twitter

Facebook

