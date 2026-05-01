Murió una mujer esta madrugada tras ser atropellada por un camión

Una mujer de 47 años falleció tras ser atropellada por un camión en la intersección de las rutas 11 y 12. El conductor fue localizado y quedó detenido mientras investigan las circunstancias.
Una mujer de 47 años, murió esta madrugada, tras accidente en Ruta 11 en el acceso a Gualeguay, cuando se reportó el siniestro vial cerca de las 1 de este viernes, en la intersección con Ruta 12, se confirmó a Elonce.
Según las primeras informaciones, la víctima habría sido atropellada por un camión de gran porte. Su cuerpo fue hallado en la banquina, mientras las autoridades iniciaron tareas para determinar cómo ocurrió el hecho.
Se presume que el conductor del vehículo no habría advertido el impacto en el momento del accidente y siguió su camino, lo que es materia de investigación judicial.
El rodado fue localizado posteriormente en cercanías de General Galarza, en la zona de Lazo, donde se identificó al conductor, un hombre de 53 años.
El camionero quedó detenido y a disposición de la Justicia, mientras se analizan cámaras de seguridad para reconstruir la mecánica del siniestro vial. Según se indicó a Elonce, se presume que la mujer estaba parada en la intersección cuando fue accidentalmente embestida por el camión.
La víctima fue identificada como una mujer domiciliada en Gualeguay, y su cuerpo quedó bajo intervención judicial para las pericias correspondientes. (Elonce)