Concepción del Uruguay: Recuperan moto robada en los últimos días

Una motocicleta con pedido de secuestro fue recuperada este viernes al mediodía en la ciudad, en el marco de tareas investigativas llevadas adelante por personal policial.

Según se confirmó a Génesis24, el procedimiento tuvo lugar alrededor de las 13:00 horas, en la intersección de calles Suipacha y Dr. Tofalo, cuando efectivos que realizaban tareas de campo en la zona del barrio Mataderos lograron divisar a un hombre que circulaba en un rodado de similares características denunciado como sustraído dias pasados.

Al darle la voz de alto, el sujeto emprendió la fuga, hasta llegar a calle Tofalo, donde perdió el control del vehículo y cayó sobre la calzada.

Posteriormente, abandonó la motocicleta y continuó su huida a pie por los pasillos cercanos al zanjón de calle Dra. Ratto, logrando escapar.

Tras verificar el rodado, se constató que se trataba de la motocicleta sustraída días atrás, una Honda Tornado XR250.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, se procedió al secuestro formal del vehículo, el cual fue sometido a las pericias correspondientes y posteriormente restituido a su propietaria.

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