Concepción del Uruguay: Colisionaron un auto y una moto y dos jóvenes resultaron lesionados

En las últimas horas de la tarde del sábado, se registró un siniestro vial en la intersección de Bulevar Yrigoyen y calle 14 de Julio, que dejó como saldo a dos personas trasladadas al hospital local.

Según se confirmó a Génesis24, el hecho ocurrió aproximadamente a las 18:20 horas e involucró a una motocicleta Honda Storm 125 cc y a un automóvil Fiat Siena, ambos de color negro. Según los primeros datos recogidos en el lugar, la motocicleta circulaba por el bulevar en sentido oeste-este, mientras que el automóvil lo hacía por 14 de Julio con sentido norte-sur.

En la motocicleta viajaban dos jóvenes de 23 y 27 años, quienes impactaron contra el rodado mayor, el cual era conducido por un hombre de 55 años.

Ante la colisión, el servicio de emergencias se hizo presente de inmediato y procedió al traslado de los dos ocupantes del rodado menor hacia el nosocomio para recibir atención médica.

En el lugar trabajó personal del Comando Radioeléctrico y se dio intervención a la División Criminalística y al médico policial en turno. Tras los exámenes correspondientes, se confirmó que los jóvenes sufrieron lesiones de carácter leve, sin riesgo de vida.

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