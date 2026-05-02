Dpto. Uruguay: Automóvil sufrió pérdidas totales tras incendiarse mientras transitaba

Este sábado, pasadas las 14:30, un automóvil se incendió por completo mientras circulaba en sentido Sur-Norte, a unos 3 km de la estancia “La Primavera”, entre San Antonio y Villa Mantero.

El conductor, un hombre de 60 años oriundo de Aldea San Antonio, logró salir a tiempo y no sufrió lesiones.

Bomberos Voluntarios de Basavilbaso trabajaron en el lugar para sofocar las llamas.

Intervino personal policial de Villa Mantero.

El fuego consumió prácticamente la totalidad del vehículo. Se investigan las causas.

Crédito: FM Riel Basavilbaso

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