Autovía Artigas: Automóvil que se dirigía a La Histórica protagonizó un choque que dejó varios heridos y un paciente con convulsiones

El siniestro ocurrió este sábado por la mañana en el kilómetro 14 de la Autovía 14, en sentido hacia Entre Ríos. Bomberos asistieron a los ocupantes y hubo traslados al Hospital Centenario de Gualeguaychú.

Un choque entre dos vehículos ocurrido este sábado por la mañana en la Autovía Nacional 14, a la altura del kilómetro 14 y en sentido de Buenos Aires hacia Entre Ríos, dejó como saldo varias personas heridas y motivó un amplio operativo de asistencia y seguridad en la zona de Ceibas. El siniestro fue reportado a las 10:04 y demandó la intervención de Bomberos Voluntarios, fuerzas de seguridad y ambulancias.

Al lugar acudió una dotación de Bomberos Voluntarios de Ceibas a bordo del Móvil 24. A su arribo, los rescatistas realizaron una evaluación general de los ocupantes de ambos vehículos y constataron la existencia de personas lesionadas. Uno de los ocupantes presentaba un cuadro convulsivo y estaba siendo asistido por automovilistas que pasaban por el lugar, hasta que luego quedó bajo atención del personal bomberil y fue trasladado por una ambulancia del Hospital Eva Duarte de Ceibas al Hospital Centenario de Gualeguaychú.

Uno de los rodados involucrados fue un VW Suran que viajaba desde Buenos Aires hacia Pueblo Belgrano. Era conducido por un hombre de 34 años, acompañado por una mujer de 46, ambos domiciliados en la localidad bonaerense de Pacheco. Según se informó, el auto fue impactado en su parte trasera por el segundo vehículo y terminó detenido a unos 800 metros del punto inicial del choque. Sus dos ocupantes sufrieron lesiones y fueron trasladados al Hospital Centenario.

El otro vehículo era un Ford Focus que circulaba desde Buenos Aires con destino a Concepción del Uruguay. Era manejado por un joven de 24 años, que viajaba junto a otros cuatro hombres, todos oriundos de esa ciudad entrerriana. Tras la colisión, el auto despistó y finalizó su recorrido en la zona de préstamo.

Mientras se desarrollaban las tareas de asistencia, Policía y Gendarmería Nacional realizaron una reducción de la calzada para garantizar la seguridad vial. Además, se ejecutaron trabajos de limpieza de la calzada, retiro de elementos peligrosos y remoción de las unidades siniestradas para permitir la normalización progresiva del tránsito.

Del operativo participaron Bomberos Voluntarios de Ceibas, Policía de Ceibas, Policía de Criminalística Islas, Gendarmería Vial Ceibas, el auxilio del corredor vial, ambulancias del Hospital Eva Duarte de Ceibas y del Hospital Centenario de Gualeguaychú, además del personal de seguridad del corredor. Los bomberos regresaron a su cuartel a las 13:02, una vez concluidas las tareas. (Ahora)

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