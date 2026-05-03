Un «accidente» en Gualeguay que ahora se investiga como travesticidio

El primer indicio de alerta a la Policía dio cuenta de un “accidente”: un camionero atropelló y mató a una mujer trans que ejercía la prostitución, en principio sin haber tomado cuenta del hecho trágico. El cuerpo quedó tendido en la ruta y el camionero siguió su camino, en apariencia sin haberse percatado de lo ocurrido.

“El hecho se conoció alrededor de la 1, cuando personal policial tomó intervención ante la presencia de una persona sin vida sobre la cinta asfáltica. De acuerdo a las primeras informaciones, el episodio involucró a un camión de gran porte, cuyo conductor no habría advertido el impacto en el momento”, informó el sitio El Debate/Pregón

Aunque por las características del hecho y los indicios recogidos en el lugar del suceso, comenzaron a surgir las primeras dudas en torno a la calificación de “accidente”.

Anoticiada del suceso, la fiscal Mariángeles Schell, de la Unidad Fiscal de Gualeguay, se hizo presente y como una de las primeras medidas ordenó la realización de una autopsia del cuerpo.

Un dato llamó la atención: el camionero no se detuvo, siguió su marcha, y fue localizado en Galarza. Se trata de un hombre de unos 50 años; la víctima, en tanto, de entre 40 y 50 años..

Inmediatamente fue aprehendido y con el correr de las horas se dispuso su prisión preventiva en la Jefatura de Policía de Gualeguay.

La medida obedece a las primeras sospechas en torno al “accidente” ocurrido en las primeras horas del viernes en Gualeguay.

La hipótesis principal en principio sería un homicidio con agravantes por la identidad de género de la víctima, por lo que podría sumar la calificación de travesticidio. Pero de momento en Fiscalía no han cerrado el caso con ninguna calificación definitiva.

Una de las posibles líneas de investigación apunta a determinar si existió una relación sexual pactada entre el camionero y la chica trans, que luego derivó en una discusión en la que el hombre se habría negado a abonar por el servicio prestado.

Fue así que decidió emprender su retirada con el camión. Fue en ese momento cuando la mujer trans intentó detenerlo. Según se presume, se habría tomado de la puerta del conductor para impedir la fuga, y fue arrastrada y atropellada por el vehículo. Esa es una de las hipótesis que se investigan como posible causa de muerte.

De ese modo, se descartaría la calificación de “accidente”.

Practicada la autopsia, y contactados dos hermanos de la mujer trans que viven en Buenos Aires, llegaron a Gualeguay y se llevaron los restos para ser sepultados en el lugar de donde era oriunda, indicó el sitio Entre Ríos ahora.

Mientras, la investigación judicial continúa abierta.