Autovía Artigas: Dos personas fueron hospitalizadas tras un vuelco cuando regresaban del recital de La Renga

Un accidente de tránsito se registró en las primeras horas de este domingo en la Autovía Gervasio Artigas (Ruta Nacional 14), a la altura del kilómetro 238. Personal de la Comisaría Pedernal debió intervenir en el vuelco de un utilitario ocupado por dos personas que regresaban de un evento masivo en el sur de la provincia.

Por causas que las pericias intentan establecer, un vehículo Renault Kangoo de color gris, conducido por un hombre de 34 años quien viajaba acompañado por una mujer, perdió el control, despistó y terminó volcando, quedando apoyado sobre su lateral derecho en el cantero central de la autovía. El rodado sufrió daños de consideración.

Los protagonistas del vuelco manifestaron que se encontraban viajando en sentido sur–norte, de regreso hacia sus hogares, luego de haber asistido al multitudinario recital de la banda La Renga en la ciudad de Gualeguaychú..

Dada la magnitud del impacto, ambas personas recibieron asistencia inmediata. Una ambulancia que circulaba por la zona, afectada precisamente al operativo sanitario del evento musical, realizó el traslado de los heridos hacia el Hospital Masvernat de Concordia.

Desde el nosocomio informaron que ambos pacientes ingresaron con cuadros de traumatismo encéfalo-craneano (TEC) y politraumatismos toracoabdominales. Debido a la gravedad de las lesiones, permanecen en observación y se espera una nueva evaluación por parte del equipo de cirujanos durante el transcurso de la mañana.

En el sitio del accidente trabajaron el Móvil 355 de la Comisaría Colonia Yeruá, efectivos de Gendarmería Nacional y personal de la Policía Caminera. El tránsito se vio asistido hasta que la grúa del peaje. Ahora